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НИКИ детства подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией специалистов традиционной восточной медицины

Научно-исследовательский клинический институт детства в Мытищах и Ассоциация специалистов традиционной восточной медицины подписали меморандум о сотрудничестве в образовательной, клинической и научной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

В рамках него планируется развитие двустороннего взаимодействия и внедрение методов традиционной китайской медицины в подмосковное здравоохранение.

«В рамках договоренности с китайской стороной планируется создание программ повышения квалификации для медицинских работников Подмосковья и всей России, а также тематическое совершенствование программ по традиционным восточным практикам, которые мы хотим запустить на базе НИКИ детства. Будут организованы семинары, круглые столы с участием китайских экспертов», — рассказал заместитель директора по международному сотрудничеству НИКИ детства Олег Лапочкин.

Кроме того, в ближайшее время начнется совместная научно-исследовательская работа, добавил президент Ассоциации специалистов традиционной восточной медицины Хуан Гожун.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.