Мытищинские врачи приняли участие в VIII Съезде терапевтов Московской области

В МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского прошел VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области. Он проходил в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На форум пригласили специалистов со всего региона. В нем приняли участие заведующая первичной медико-санитарной помощи поликлиники № 2 Наталья Ковалева и заведующая отделением профилактики Татьяна Полякина. В рамках работы Съезда обсудили реализацию в Подмосковье федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом», новые подходы и методы его лечения.

«Съезд терапевтов — это всегда интересно и очень полезно для работы. Мы с коллегами прослушали лекции от ведущих специалистов в кардиологии, пульмонологии, эндокринологии, ревматологии и неврологии. Огромное спасибо, что проводятся такие форумы и встречи. Это и разрядка, и новые знания, и общение с коллегами», — отметила врач-терапевт Наталья Ковалева.

В рамках съезда особое внимание уделили инновационным подходам к диагностике и лечению сердечно-сосудистой патологии, например, некоронарогенной патологии миокарда и атеросклероза.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — сказал губернатор.