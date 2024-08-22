Мытищинские урологи сохранили почку пациентке с разрывом опухоли

В приемное отделение Мытищинской больницы была доставлена 53-летняя жительница Чеченской республики с жалобами на сильные боли в поясничной области, тошноту и головокружение. Женщина внезапно почувствовала себя плохо, находясь в гостях у родственников в Мытищах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ранее она наблюдалась по поводу ангиомиолипомы — это самая распространенная доброкачественная опухоль почки. По результатам УЗИ и компьютерной томогографии врачи выявили спонтанный разрыв опухоли с внутренним кровотечением.

«Ангиомиолипома — опухоль доброкачественная, обычная тактика такова: при размере образования до 5 сантиметров — наблюдаем, если больше — показана операция, поскольку есть риск спонтанного разрыва. В этом случае возникает неконтролируемое внутреннее кровотечение, при отсутствии адекватной медицинской помощи оно создает непосредственную угрозу жизни. В нашем случае ангиомиолипома была величиной примерно 7 сантиметров, из-за спонтанного разрыва женщина потеряла в общей сложности около литра крови. После госпитализации в урологическое отделение пациентку экстренно подготовили к операции. Была выполнена лапароскопическая ревизия почки с резекцией новообразования. Операция длилась около трех с половиной часов. Несмотря на обширную забрюшинную гематому, почку удалось сохранить», — рассказал заведующий урологическим отделением Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев.

Сейчас состояние пациентки удовлетворительное, была проведена антибактериальная терапия, после этапа реабилитации ее выписали.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.