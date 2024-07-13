Мытищинская больница встречает молодых специалистов

В Мытищинской больнице состоялась встреча с выпускниками областного медицинского колледжа, которые в ближайшее время пополнят штат медучреждения, передает пресс-служба администрации городского округа.

Все они проходили практику в подразделениях Мытищинской ОКБ и успели зарекомендовать себя с лучшей стороны, причем не на словах, а на деле. Знаком юным медикам и девиз больницы «Ваше здоровье — наша работа».

О нем напомнил будущим коллегам заместитель главного врача по медицинской части Борис Голубев, подчеркнув, что основные требования к медперсоналу любого уровня — внимание к пациенту, человечность и стремление помочь.

«Вы нам очень нужны, медицинские сёстры — главные и незаменимые помощники врачей», — добавил начмед.

Среди молодого пополнения — будущие сотрудники роддома и отделения реанимации, операционные и процедурные сестры: средний медперсонал востребован во многих отделениях стационара. 13 выпускников медколледжа этого года учились по целевому набору, изначально выбрав Мытищинскую больницу как будущее место работы.

«Желание выпускника медколледжа работать в том или ином отделении нашей больницы, безусловно, учитывается. Тем более, что предпочтения основаны не на теоретических знаниях, а на реальном опыте. Все без исключения девушки проходили у нас практику: мы успели познакомиться с ними, а они — с нами. У каждого молодого специалиста впереди большой путь, а наша задача, как наставников — помочь, поддержать, дать раскрыться их лучшим профессиональным и личным качествам», — прокомментировала тему главная медицинская сестра Мытищинской ОКБ Юлия Соболевская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.