Мышиная болезнь и клещевые инфекции: какие недуги подстерегают дачников?

Общение с природой оказывает благоприятное воздействие на человека — и эмоционально, и физически. Но в дачный сезон также возрастает риск заражения инфекциями, переносимыми грызунами и клещами, а также обострения хронических заболеваний. Какие опасности подстерегают дачников в сезон работ на участке, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Опасные инфекции

На первом месте среди болезней дачников, естественно, стоят инфекционные заболевания, а самая опасная из них — мышиная болезнь, вызываемая бактериями иерсиниями, в том числе иерсиния псевдотуберкулеза и иерсиния энтероколитика. Этой инфекцией можно заразиться уже с апреля. Если мыши проживали на участке зимой, они могли распространить возбудителя.

В это же время возрастает риск заражения клещевыми инфекциями — от вирусного клещевого энцефалита до бактериальных заболеваний, вызываемых риккетсиями и боррелиями.

«Грибковые инфекции также распространены повсеместно — в почве, на растениях. При обработке участка грибок может попадать через микротрещины на руках и ногах. Например, шипы роз при обрезке могут заносить грибок глубже в ткани, вызывая воспаление кожи с дерматитами, эрозиями и трещинами. Запускать такие состояния нельзя, потребуется как можно быстрее обратиться к врачу для назначения противогрибковой терапии», — сказала Сережина.

Риск заболеть кишечными инфекциями сохраняется в течение всего дачного сезона, особенно когда в водоемах, из которых набирают воду для полива, живут водоплавающие птицы. Они могут быть переносчиками возбудителей холеры, дизентерии, сальмонеллеза. Поэтому первую зелень на участке, редис и другие овощи нужно обрабатывать мыльным раствором и тщательно промывать.

О дачной аптечке

Вторая группа болезней — обострение соматических заболеваний, связанное с повышенной физической нагрузкой. Очень часто дачники — это пожилые люди, у которых есть целый ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые могут обостриться. Повышенное давление и сердечный приступ на даче — не редкость. Если пострадавший находится далеко от медицинских учреждений, то он не сможет получить экстренную медпомощь. Поэтому дачная аптечка с нитроглицерином и препаратами от давления всегда должна быть под рукой.

Солнечные и тепловые удары также могут застать при работе на садовом участке или в теплице. Чтобы их предотвратить, нужно носить головной убор, легкую светлую одежду с длинными рукавами и вовремя восполнять потерю жидкости в организме.

«В дачной аптечке также должны быть средства для оказания первой помощи при порезах для остановки кровотечения — перекись водорода, йод и стерильные салфетки. При глубоких порезах и колотых ранах возникает опасность заражения анаэробными инфекциями, такими как столбняк и газовая гангрена. Если у человека отсутствует или давно сделана вакцинация от столбняка, важно провести первичную хирургическую обработку ран и обратиться в травмпункт за экстренной вакцинацией», — добавила врач.

Кроме того, работа на даче вызывает повреждение соединительной и хрящевой ткани суставов из-за большой нагрузки, провоцируя аутоиммунные воспаления.

«В этом случае поставить диагноз поможет лабораторное обследование на ранние маркеры аутоиммунного повреждения суставов, например на антитела к цитрулиновому пептиду (АЦЦП) и антитела к цитрулиновому виментину (АЦВ). Их необходимо сдавать раз с периодичностью раз в год даже когда нет симптомов, таких как боль и отечность суставов. Для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые также могут возникнуть в период дачных работ, рекомендуется проверять показатель тропонин-I в крови», — заявила эксперт.

Чем можно заразиться от животных?

Еще один источник инфекций — дикие животные. Это могут быть грызуны, ежи, которые являются переносчиками бешенства. В природе на них охотятся лисы, ласки и енотовидные собаки, которые могут их заразить бешенством. Если подкармливать ежей, брать их на руки, можно заразиться бешенством.

Это же касается и домашних животных, особенно если они ловят мышей и крыс. Если кошка заболеет бешенством, то для хозяина это самый неблагоприятный сценарий — инкубационный период будет очень коротким. Когда домашняя кошка заболевает, она может укусить хозяина за верхнюю часть тела и лицо, а от места укуса это очень короткий путь до нервной системы. В таком случае экстренная вакцинация может не помочь. Поэтому если планируется выезд на дачу с животными, обязательна их вакцинация от бешенства.