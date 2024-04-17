Мужское население Люберец 20 апреля приглашают проверить свое здоровье у онколога

Специалисты Люберецкой областной больницы 20 апреля приглашают мужскую половину округа на День мужского здоровья, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

В рамках мероприятия запланирован осмотр онкологом, при необходимости дообследование.

Медосмотр пройдет 20 апреля с 9:00 до 15:00 часов по адресу: Люберцы, улица Назаровская, дом № 3.

Узнать подробности можно по номеру: 8(495)558-43-00. С собой иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.