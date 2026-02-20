Мужская менопауза существует: что происходит с сильным полом после 40

Уже после 40 лет уровень тестостерона у мужчин начинает снижаться примерно на 1% в год, из-за чего постепенно ухудшаются физические и сексуальные показатели, сообщила РИАМО клинический и семейный психолог Лилия Гладких.

«Про женскую менопаузу знают многие. А про то, что мужчина тоже теряет функциональные способности, говорить не принято. К 40 годам мужчина начинает терять тестостерон. Примерно по 1% в год. Все мужские параметры начинают понемногу ухудшаться», – сказала Гладких.

Она отметила, что происходит это настолько медленно и незаметно, что в какой-то момент мужчина вдруг обнаруживает у себя, например, сексуальную слабость.

«Он очень сильно переживает, думая, что случилось что-то ужасное. Хотя это просто естественный процесс андропаузы (возрастного андрогенного дефицита – ред.), который идет годами, просто он его раньше не замечал», – рассказала психолог.

