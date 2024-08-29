Музей находок: в Нижнем Новгороде врачи собирают предметы из желудков детей

В Нижегородской областной детской клинической больнице врачи хотят создать виртуальный музей находок из желудков и дыхательных путей маленьких пациентов, сообщает «Время» .

«Скоро на сайте НОДКБ появится один из самых необычных разделов по профилактике», — написал в соцсетях главный редактор «Стационар пресс» Алексей Никонов.

Как рассказал журналистам врач-эндокопист больницы Александр Дворянинов, коллекцию «нумизматики» собирали 40 лет, в ней можно найти даже советские и первые российские монеты.

Дети также часто глотают батарейки: это может оказаться смертельно опасным. Отдельно лежат пластиковые колпачки и магнитные шарики, которые доктор извлекли из дыхательных путей ребят. И еще одна странная находка – чайная ложка.

Ранее подмосковный врач-дерматовенеролог Григорий Коняхин рассказал, как ухаживать за кожей подростка. Можно использовать пенящийся гель или пенку для умывания, гидрофильное масло или молочко, уходовый и солнцезащитный крем.