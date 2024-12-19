Мурашко поручил Росздравнадзору проверять наличие лекарств в регионах

Глава Минздрава России Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору проводить проверки на предмет наличия жизненно необходимых препаратов в лечебных учреждениях и аптеках по всей стране, сообщает Life.ru .

По словам помощника министра Алексей Кузнецов, это касается в первую очередь физраствора, инсулинов и лекарств для лечения сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.

«Отпускные цены на физраствор были перерегистрированы оперативно… Сегодня зарегистрированные цены покрывают обоснованные издержки фармпромышленности…», — отметил он.

Также Кузнецов подчеркнул, что ничего не угрожает для производства и поставок препаратов в нужных количествах.

19 декабря прошла прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Владимир Владимирович в ходе прямой линии ответил на вопрос, почему в России наблюдается нехватка льготных жизненно-важных лекарственных препаратов, в том числе — для лечения рака.

Он подчеркнул, что средства на все препараты выделяются в полном объеме. Кроме того, Владимир Путин отметил, что отечественные фармкомпании вкладывают десятки миллиардов рублей собственных средств в создание препаратов внутри страны.