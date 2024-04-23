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Мурашко: паводки в России не нанесли серьезного ущерба медоборудованию

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что паводки не нанесли серьезного ущерба медоборудованию в регионах РФ, поскольку своевременно приняли нужные меры, сообщает РИА Новости.

По словам Мурашко, на данный момент важно провести восстановление, отделку и ремонт.

«Серьезного ущерба для оборудования нет, потому что своевременно все защитные мероприятия были выполнены». Михаил Мурашко Министр здравоохранения РФ

Министр добавил, что сейчас уже организована работа по оценке ущерба, нанесенного паводка. Специалисты составляют список необходимых работ. Всю медпомощь врачи продолжают оказывать.

Ранее сообщалось, что Орский нефтеперерабатывающий завод возобновит работу после остановки из-за наводнения.