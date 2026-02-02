Мурашко: инновации в здравоохранении направлены на поддержание здоровья россиян

Правительство утвердило Государственную программу гарантий бесплатного предоставления медицинской помощи на 2026 год и последующие 2027–2028 годы. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, инновации в сфере здравоохранения направлены на единую цель — поддержание здоровья граждан России, пишет kp.ru .

Утвержденная правительством программа разработана с учетом необходимости достижения целей, определенных национальным проектом «Долгая и активная жизнь». Для граждан это означает расширение перечня бесплатной медицинской помощи, увеличение ее доступности и уменьшение времени ожидания приема к специалисту.

Госпрограмма гарантий дополнена новыми методами профилактики, диагностирования и лечения заболеваний. В 2026 году финансирование увеличится на 9,7% по сравнению с 2025 годом и достигнет отметки в 4 трлн рублей. Объем и охват программы госгарантий стабильно увеличиваются из года в год.

Средний норматив финансирования на одного человека в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) в текущем году увеличился до 24922,9 руб. Это плановая сумма, рассчитанная на лечение каждого жителя страны, на основе которой государство формирует общий бюджет на медицинскую помощь для всего населения на следующий год. Но даже если пациенту потребуется лечение, стоимость которого превышает эту сумму, например, высокотехнологичная операция или дорогостоящая терапия, он получит необходимую помощь в полном объеме и бесплатно, независимо от средних показателей.

Важно отметить уникальность российской системы здравоохранения. Принципы равного доступа к медицинским услугам, централизованного планирования расходов в здравоохранении и солидарной ответственности граждан в совокупности снижают риск значительных финансовых затрат на лечение для отдельных лиц и семей, а также гарантируют право на дорогостоящее лечение независимо от уровня дохода.

С 2026 года в нормативах финансовых затрат на профилактические осмотры и диспансеризацию будут учитываться расходы на использование программного обеспечения с применением искусственного интеллекта. Такие системы для поддержки принятия врачебных решений будут использоваться при анализе маммограмм, рентгеновских и КТ-изображений органов грудной клетки, ЭКГ, колоноскопии, а также во время приема у терапевтов и специалистов по медицинской профилактике. Это поможет ускорить обработку результатов и повысить точность постановки диагноза.

