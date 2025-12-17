Мозоли и натоптыши: врач напомнил, что может помочь их избежать

Избавится от болей в ступнях, ногах и суставах, а также спасти от мозолей помогут специальные стельки для обуви, сообщил РИАМО Заведующий хирургическим отделением клиники «Будь Здоров» на Сретенке, врач травматолог-ортопед Абдула Гаджимурадов.

«Лучший способ предотвратить появление мозолей и натоптышей — это правильно подобранная обувь и использование индивидуальных ортопедических стелек. Такие стельки изготавливаются специально для вашей стопы, обеспечивая равномерное распределение нагрузки и правильное положение ноги при ходьбе. Это не только предотвращает появление мозолей, но и снижает риск развития заболеваний суставов и позвоночника», — советует Гаджимурадов.

Врач отметил, что заказать изготовление качественных стелек можно у ортопеда. Они будут выполнены с учетом индивидуальных особенностей стопы.

Регулярное ношение таких стелек послужит профилактикой и лечением мозолей. Кроме того, они облегчат нагрузку на стопу, избавят от болях в ногах и суставах, резюмировал специалист.

