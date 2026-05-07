Росстат зафиксировал недельную дефляцию весной

Росстат впервые показал отрицательную недельную инфляцию. Экономист Максим Чирков заявил, что это может свидетельствовать о формировании устойчивого тренда на замедление роста цен, сообщает АБН24 .

По данным статистики, в России зафиксирована недельная дефляция — снижение потребительских цен. Такая динамика нетипична для весеннего сезона и может говорить о постепенном ослаблении инфляционного давления.

«Фактически сейчас можно говорить о формировании устойчивого тренда на снижение инфляционного давления в экономике. Причем речь идет не о разовом статистическом эффекте, а о более системном процессе, который, по всем признакам, постепенно приближает инфляцию к целевому ориентиру Центрального банка на уровне 4%. Конечно, ожидать моментального достижения этого показателя не стоит — скорее всего, речь идет о горизонте нескольких месяцев, в течение которых текущая тенденция будет постепенно закрепляться», — пояснил Чирков.

Эксперт отметил, что снижение цен во многом связано с удешевлением отдельных овощей и продуктов питания.

«Интерес текущей ситуации заключается скорее в том, что дефляция была зафиксирована в нетипичный для этого сезон. Во многом это также связано со снижением стоимости некоторых овощей и продуктов питания, однако сам факт появления отрицательной инфляции весной дополнительно подтверждает замедление общего роста цен в экономике», — добавил он.

