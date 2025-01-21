«Можно с любым человеком»: психотерапевт раскрыла пользу «обнимашек»

Объятия могут быть особенно полезны в стрессовые периоды, так как они помогают уменьшить негативные эмоциональные переживания и создают ощущение комфорта, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Объятия оказывают значительное влияние на психическое здоровье человека. Они также способны снижать уровень тревожности и депрессии, а также повышать общее настроение», — сказала Крашкина.

Она объяснила, что во время объятий вырабатывается гормон окситоцин, который называют «гормоном любви» и который способствует созданию чувства привязанности, безопасности и доверия.

«Это положительное воздействие на психическое состояние объясняется также активацией нервных рецепторов в коже, что приводит к высвобождению эндорфинов — природных анальгетиков и антидепрессантов», — рассказала психотерапевт.

Крашкина отметила, что объятия действительно укрепляют иммунитет и снижают стресс. Исследования показали, что теплые объятия способствуют выработке окситоцина, который, в свою очередь, снижает уровень кортизола — гормона стресса.

«Это снижение стресса приводит к улучшению работы иммунной системы, что делает организм более устойчивым к инфекциям и заболеваниям. Участники исследований, которые часто обнимались с близкими, демонстрировали более низкий риск инфицирования и меньшую выраженность симптомов при заболеваниях», — рассказала врач.

Международный День объятий празднуют 21 января. В этот день люди обнимаются просто так даже с незнакомцами. Считается, что объятия дарят душевное тепло и заряжают позитивной энергией. Праздник считается молодежным, но все больше присоединяется людей и более старшего возраста, желая обменяться положительными эмоциями с другими людьми.