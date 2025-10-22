Можно ли вылечить заикание полностью? Объясняет врач-невролог

Врач Демьяновская: иногда заикание не победить, но можно добиться плавности речи

Универсального способа лечения заикания не существует, но сочетание логопедических техник, правильного дыхания и психологической поддержки дает хорошие результаты, сообщила РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Полностью избавиться от заикания, особенно если оно вызвано структурными повреждениями головного мозга, не всегда возможно. Однако значительно улучшить речь, повысить ее плавность — вполне достижимая цель», — сказала Демьяновская.

Она отметила, что для этого обычно применяют логопедические методики.

«Например, обучают технике контроля речи, объясняют, как строить фразы плавно и мягко, избегая резких стартов, как удлинять гласные, чтобы замедлить темп речи и облегчить произношение, и как правильно дышать во время разговора, чтобы не допустить напряжения и запинок», — рассказала врач.

Демьяновская уточнила, что есть также специальные устройства, которые помогают улучшить плавность речи, например, аппараты с обратной слуховой связью воспроизводят слова человека с небольшой задержкой, а метрономы позволяют задать ритм.

«Некоторым помогают альтернативные методы лечения — гипноз, акупунктура, йога, медитация. В целом универсального лечения, которое было бы одинаково эффективно для всех пациентов, нет. Однако ключевые факторы успеха известны: терпение, настойчивость и позитивный настрой», — резюмировала специалист.

22 октября отмечается Международный день заикающихся людей, или Международный день распространения информации о заикании. По данным Международной ассоциации заикающихся людей, порядка 1% населения Земли страдает от заикания.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.