Можно ли умереть от занозы: врач расставила точки

Сама заноза не опасна, но через нее можно занести столбняк — тяжелую инфекцию, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Любая мелкая заноза остается в месте внедрения, в крайнем случае может вызвать местный абсцесс, но не мигрирует по сосудам. Вероятность летального исхода практически исключена, однако серьезные осложнения возможны при попадании столбнячной палочки вместе с загрязненной занозой», – сказала Уланкина.

Она рассказала, что столбняк — тяжелое поражение нервной системы, которое при отсутствии вакцинации может закончиться смертью. Именно этим можно объяснить народный страх перед смертью от занозы.

«Если человек привит, беспокоиться не о чем. Если же с момента последней прививки прошло более 10 лет, то после любой раны, полученной при контакте с почвой или загрязненным предметом, необходимо обратиться к врачу для профилактики столбняка», – подчеркнула специалист.

