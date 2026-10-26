Можно ли провериться на ВИЧ экспресс-тестом с маркетплейса: что важно знать

Использовать экспресс-тесты с маркетплейсов для проверки на ВИЧ возможно, но нужно знать некоторые особенности, сообщила РИАМО врач-инфекционист Красногорской клинической больницы Минздрава МО Наталья Турская.

Специалист подчеркнула, что при покупке на маркетплейсе важно проверить производителя, регистрационные документы, срок годности, целостность упаковки и условия хранения.

«Большинство экспресс-тестов выявляют антитела к ВИЧ. Организму требуется время, чтобы выработать их в количестве, достаточном для обнаружения. Поэтому отрицательный результат вскоре после рискованного контакта не исключает инфекцию. Для большинства антительных тестов период окна составляет до 90 дней. Возможен и ложноположительный результат», — рассказала Турская.

Если был потенциально опасный контакт в последние 72 часа, не ждите результата домашнего теста — срочно обратитесь за медицинской помощью.

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