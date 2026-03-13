Можно и умереть: сомнолог рассказала, что будет, если долго не спать

Умереть от сознательного отказа от сна здоровому человеку практически невозможно: мозг имеет мощнейший предохранитель и принудительно выключит вас задолго до летального исхода. Однако все равно летальные случаи бывают. Об этом РИАМО сообщила сомнолог Анна Позова.

Мировой рекорд без сна составляет 11 суток, и испытуемый выжил, хотя к финалу страдал от паранойи, галлюцинаций и потери памяти. Однако лабораторные крысы при полной насильственной депривации погибали через две-три недели. Причиной смерти становился не сам недосып, а тотальный отказ иммунитета и терморегуляции, приводящий к сепсису.

«Единственный случай, когда бессонница гарантированно убивает человека, — это генетическое заболевание, фатальная семейная инсомния. При этой патологии мозг физически утрачивает способность погружаться в глубокие фазы сна», — сказала Позова.

Пациенты умирают от полиорганной недостаточности и истощения, но этот мучительный процесс длится от полугода до трех лет.

«В обычной жизни вы, скорее, погибнете от несчастного случая, уснув за рулем или на производстве, чем от биологических последствий бессонницы. Уже на третьи сутки мозг начнет проваливаться в микросон с открытыми глазами, защищая нейроны от гибели», — объяснила сомнолог.

13 марта отмечается Всемирный день сна. Он приходится на пятницу перед днем весеннего равноденствия.

