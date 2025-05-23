Может слышать голоса: как отличить пубертат от шизофрении у подростка

Шизофрения может часто дебютировать в подростковом возрасте, за возрастными привычками и изменениями ее можно не заметить, сообщила РИАМО врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Шизофрения нередко дебютирует в подростковом возрасте, и на ранних стадиях ее действительно сложно отличить от проявлений пубертата. Эмоциональная нестабильность, снижение успеваемости и эксперименты с внешностью, интересами, манерой поведения вполне могут быть частью нормального процесса развития», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что тревожные симптомы шизофрении, как правило, более выраженные.

«Их набор зависит от формы заболевания: подросток может слышать голоса, видеть несуществующие предметы или людей, неспособен целенаправленно действовать и выполнить простые задачи, следить за собой, полностью теряет интерес к хобби и общению. У него становится более бессвязной и неорганизованной речь, усиливается тревожность, появляются странные жесты или неадекватные реакции», — рассказала невролог.

Демьяновская предупредила, что при появлении тревожных симптомов рекомендуется обратиться к детскому или подростковому психологу, который при необходимости направит к психотерапевту или психиатру.

«Следует помнить, что при шизофрении шанс на успешное лечение во многом зависит от того, насколько быстро ее выявили и начали терапию. Это замедляет прогрессирование заболевания, позволяет сохранить социальные навыки и когнитивные функции, снижает риск суицида. Для успешной реабилитации очень важна поддержка семьи. Родным и близким пациента рекомендуется пройти курс обучения, во время которого психиатр или клинический психолог рассказывает, как помочь человеку с таким диагнозом», — заключила врач.

24 мая — Международный день осведомленности о шизофрении. Дата призвана развеять мифы об этом психическом заболевании и напомнить: человек с диагнозом может жить обычной жизнью — работать, общаться, любить. Главное — вовремя распознать симптомы, обеспечить лечение и поддержку.