Может перекосить лицо: чем опасны прогулки без шапки в мороз

Хождение без головного убора в холодную погоду — это не только риск простуды, но и угроза серьезных неврологических осложнений, сообщила РИАМО главный врач-терапевт сети клиник «Персона» и «Прозрение» Светлана Григорьева.

«На улице сейчас довольно холодно, и странно видеть людей без головного убора. Красивая прическа — это эффектно, но есть несколько „но“. Во-первых, очень и очень возрастают риски простудных заболеваний, переохлаждения и даже обморожения открытых участков лица. Во-вторых, от низких температур и осадков страдают и волосы», — сказала Григорьева.

Она добавила, что есть и менее известная, но серьезная проблема, которая может возникнуть из-за локального переохлаждения головы — паралич лицевого нерва (паралич Белла).

«Внешне это выглядит как паралич мимических мышц, чаще односторонний. В быту говорят: „Перекосило лицо“. Если паралич неглубокий и лечение начато быстро, возможно восстановление. Однако в ряде случаев деформация лица может сохраниться пожизненно», — предупредила терапевт.

Григорьева пояснила: если вы видите человека, особенно молодого, с опущенным углом рта, обвисшей щекой и измененной формой глазной щели (наружный уголок глаза опущен), то, скорее всего, это последствие перенесенного воспаления лицевого нерва.

