Может навредить желудку и печени: для кого опасен крепкий чай

Привычка пить крепкий чай вместо воды, особенно натощак, может привести к проблемам с желудком и усвоением важных микроэлементов, предупредила в беседе с РИАМО врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Пристрастие к чаю начинает вредить, когда чай становится основным источником жидкости. Особенно если готовить крепкую заварку и пить такой чай натощак. В крепком чае больше концентрация танинов — природных соединений, которые могут немного замедлять моторику желудочно-кишечного тракта и при этом стимулировать выделение соляной кислоты. Это приводит к дискомфорту в желудке», — сказала Кашух.

Она добавила, что у людей с эрозивно-язвенным изменениями в желудке может усилиться воспаление, обостриться болезнь.

«Крепкий чай рекомендуют при диарее: дубильные вещества в нем тормозят перистальтику. Но при этом важно знать, что круто заваренный чай ухудшает всасывание железа из пищи. Так что людям с железодефицитной анемией чай лучше ограничить или хотя бы не пить его сразу после еды — лучше через 2-3 часа», — посоветовала врач.

Кашух рассказала, что многие травяные сборы и чаи могут содержать природные ядовитые вещества — пирролизидиновые алкалоиды.

«Эти соединения оказывают общее токсическое действие, но особенно сильно повреждают клетки печени. Для взрослого человека, который пьет такой чай умеренно, концентрация этих веществ обычно не представляет угрозы. А вот маленьким детям могут навредить», — предупредила специалист.

