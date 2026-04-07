Может ли комар заразить человека паразитами? Отвечает врач

Комары могут заразить человека паразитарным заболеванием — дирофиляриозом. При этом паразиты погибнут в теле человека, но вызовут массу проблем со здоровьем, рассказал РИАМО главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин.

Врач объяснил, что дирофиляриоз — это паразитарное заболевание, вызываемое круглыми червями, переносимыми комарами. Больше всего от них страдают собаки и кошки. Человек для паразита — это тупик. Личинки не смогут в нем развиваться и достичь половозрелости. Паразит погибает в организме человека, но попутно может вызвать массу проблем.

«Это может проявляться чаще всего в кожной форме, в виде плотного подвижного образования под кожей — узелка или шишки. Часто это можно заметить на голове, шее, груди, руках или ногах. Паразит способен перемещаться под кожей на 2–3 см за сутки, вызывая зуд, жжение, покраснение», — рассказал Матюхин.

Он отметил, что этот узелок почти безболезненный, может исчезать и появляться в другом месте. Глазная форма встречается в 10–30% случаев.

«Чаще поражается конъюнктива, веко, глазница или даже глазное яблоко. Среди симптомов: чувство инородного тела, отек века, боль, светобоязнь, слезотечение. Иногда червя можно увидеть невооруженным глазом под конъюнктивой или в стекловидном теле», — отметил врач.

