Можайский эндокринолог рассказал, как диабетикам не испортить себе Масленицу

Людям с сахарным диабетом важно контролировать свое питание на Масленицу. Блины содержат много углеводов, поэтому их потребление равносильно полноценному приему пищи. Однако ежедневное употребление блинов в течение всей недели нежелательно, поскольку это создает нагрузку на организм. Врач-эндокринолог Можайской больницы Наталья Кирина рекомендует ограничиваться двумя блинами в день, предпочтительно в первой половине дня, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Больным диабетом блины следует употреблять с большой осторожностью. Для приготовления блинов лучше использовать ржаную или гречневую муку с добавлением отрубей. Это поможет замедлить усвоение углеводов, содержащихся в блюде. Сделать блины полезнее также можно, заменив молоко кефиром и используя только яичный белок вместо целого яйца», — дала совет врач-эндокринолог Можайской больницы Наталья Кирина.

Диабетики могут дополнить блины сметаной или перетертыми ягодами, содержащими небольшое количество сахара. Мед следует употреблять с большой осторожностью из-за-высокого гликемического индекса.

Записаться на прием к врачам Можайской больницы можно на портале региональных и муниципальных услуг Московской области «Здоровье» по ссылке, а также через инфоматы в холле поликлиник и по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.