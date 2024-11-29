МОЦОМДу Люберец передали теплые вещи и игрушки для недоношенных младенцев

Член Общественной палаты городского округа Люберцы, мама семерых детей Елена Канчели организовала сбор вязаных вещей для недоношенных малышей отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Люберецкого роддома и совместно с волонтерами-медиками люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа № 1 передала их в МОЦОМД, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Акция была приурочена к Международному дню недоношенных детей, который отмечается 17 ноября. Он призван повысить осведомлённость о преждевременных родах и привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их семей.

«Наши благотворительницы-мастерицы из Центра рукоделия и творчества „Трискелион“ связали теплые комплекты, состоящие из пледов, шапочек, носочков и игрушек-осьминожек. Изделия, изготовленные из гипоаллергенного волокна, бережно обнимают кожу малышей, даря им дополнительное тепло и любовь. А длинные щупальца осьминожек напоминают младенцам пуповину матери, к которой они привыкли в утробе. Ребенок, держа их в кулачке, чувствует защищенность и ведет себя спокойнее», — рассказала заведующая отделением Наталья Геркушенко.

Она добавила, что после необходимой санитарной обработки комплекты передадут в боксы новорожденным. В дальнейшем набор каждого малыша остается за ним и будет отдан маме при выписке.

Это уже не первая подобная благотворительная акция. Традиция продолжается уже более десяти лет.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.