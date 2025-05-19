МОЦОМД анонсировал серию мероприятий на эту неделю в рамках школы материнства

20 мая в 15:00 родильный дом Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) приглашает будущих родителей на день открытых дверей. Врач акушер-гинеколог Анна Бесараба поделится важной информацией и ответит на все интересующие вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Будущих мам ждет увлекательная экскурсия по родильному дому, где можно лично оценить комфорт палат коммерческого отделения «Домашние роды» и выбрать идеальное место для появления вашего малыша. Тема дня: «Мягкие роды». Запись не требуется, вход свободный. Убедительная просьба брать с собой сменную обувь. Адрес: улица Мира, строение 6.

«Мягкие роды — это подход к родам, ориентированный на естественность, уважение к потребностям матери и ребенка. Он предполагает минимальное медицинское вмешательство, создание комфортной и безопасной обстановки. Подготовка к мягким родам предполагает: информирование, выбор места, поиск врача и акушерки, подготовка своего тела и, конечно же, создание плана родов», — рассказала доктор Бесараба.

24 четверг в 15:00 в рамках «Школы материнства» в холле акушерского отделения патологии беременности для будущих мам пройдет обучающая лекция «Современные подходы к грудному вскармливанию ребенка».

Заведующая отделением новорожденных, врач-неонатолог Ольга Сафронова откроет удивительный мир материнства.

«Я расскажу нашим гостям о преимуществах грудного вскармливания, подготовке к нему. Она начинается еще во время беременности. Важно изучить информацию о правильном прикладывании, позах для кормления и способах стимуляции лактации», — отметила доктор Сафронова.

МОЦОМД является одним из ведущих центров охраны материнства и детства в Московской области. Присоединяйтесь к мероприятиям, чтобы получить знания, поддержку и уверенность в своих силах. Вместе со специалиста центра ваше материнство будет счастливым и осознанным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.