МОЦК собрал 15 литров донорской крови в ЦОДД Москвы

Более 15 литров донорской крови собрали сотрудники Московского областного центра крови в рамках выездной донорской акции в Центре организации дорожного движения Правительства Москвы, рассказали в Подмосковном Минздраве.

«Поскольку банк крови всегда нуждается в пополнении, руководство ЦОДД решило присоединиться к этой доброй и правильной акции. Несмотря на то, что она требует минимального вложения материальных ресурсов, спасает не один десяток жизней» Вероника Томе главный специалист 1-й категории Управления по работе с персоналом ЦОДД

В Минздраве напомнили, что кровь является жизненно важным ресурсом, который нужен каждому человеку в трудную минуту, и призвали присоединиться к этой благородной и важной миссии.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.