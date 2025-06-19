Мособлдума внесла изменения в порядок предоставления земельных участков врачам

Здравоохранение
Дети на приеме у врачей в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля

Фото - © Дети на приеме у врачей в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля/Медиасток.рф

На 114-м заседании Мособлдумы уточнен порядок безвозмездного предоставления земельных участков работникам медицинской сферы, передает корреспондент РИАМО.

Согласно закону медик должен отработать не менее 3 лет в государственных учреждениях медицинской сферы. Поправка уточняет, что человек может работать и в структурных подразделениях организации, чтобы получить право на землю.

В региональном парламенте отметили, что поправка устраняет коллизию, из-за которой при реструктуризации и объединении медорганизаций сотрудники переходили в ведомство учреждения другого субъекта, не включенного в перечень муниципальных образований, где предоставляются участки.

Перечень округов, где предоставляются участки

Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

  • Богородский округ;
  • Бронницы
  • Волоколамский округ;
  • Воскресенск;
  • Дмитровский округ;
  • Домодедово;
  • Егорьевск;
  • Зарайск;
  • Кашира;
  • Клин;
  • Коломна;
  • Лосино-Петровский;
  • Лотошино;
  • Луховицы;
  • Можайский округ;
  • Орехово-Зуевский округ;
  • Павлово-Посадский округ;
  • округ Пушкинский;
  • Раменский округ;
  • Рузский округ;
  • Сергиево-Посадский округ;
  • Серебряные Пруды;
  • Серпухов;
  • Солнечногорск;
  • Ступино;
  • Талдомский округ;
  • Фрязино;
  • Чехов;
  • Шатура;
  • Шаховская;
  • Щелково;
  • Электросталь.

Перечень специальностей

Проверка Губернатором Подмосковья готовности медучреждения к открытию

Фото - © Проверка Губернатором Подмосковья готовности медучреждения к открытию/Медиасток.рф

  • Акушерство и гинекология;
  • анестезиология-реаниматология;
  • гастроэнтерология;
  • гематология;
  • детская кардиология;
  • детская онкология;
  • детская хирургия;
  • детская эндокринология;
  • инфекционные болезни;
  • кардиология;
  • клиническая лабораторная диагностика;
  • неврология;
  • нейрохирургия;
  • неонатология;
  • нефрология;
  • общая врачебная практика (семейная медицина);
  • онкология;
  • оториноларингология;
  • офтальмология;
  • педиатрия;
  • психиатрия-наркология;
  • пульмонология;
  • ревматология;
  • рентгенология;
  • сердечно-сосудистая хирургия;
  • скорая медицинская помощь;
  • терапия;
  • травматология и ортопедия;
  • ультразвуковая диагностика;
  • урология;
  • фтизиатрия;
  • функциональная диагностика;
  • хирургия;
  • эндокринология;
  • эндоскопия;
  • рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение;
  • физическая и реабилитационная медицина;
  • гериатрия;
  • психиатрия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны безусловно, но первичное звено, <…> узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.