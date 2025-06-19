Мособлдума внесла изменения в порядок предоставления земельных участков врачам
Фото - © Дети на приеме у врачей в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля/Медиасток.рф
На 114-м заседании Мособлдумы уточнен порядок безвозмездного предоставления земельных участков работникам медицинской сферы, передает корреспондент РИАМО.
Согласно закону медик должен отработать не менее 3 лет в государственных учреждениях медицинской сферы. Поправка уточняет, что человек может работать и в структурных подразделениях организации, чтобы получить право на землю.
В региональном парламенте отметили, что поправка устраняет коллизию, из-за которой при реструктуризации и объединении медорганизаций сотрудники переходили в ведомство учреждения другого субъекта, не включенного в перечень муниципальных образований, где предоставляются участки.
Перечень округов, где предоставляются участки
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
- Богородский округ;
- Бронницы
- Волоколамский округ;
- Воскресенск;
- Дмитровский округ;
- Домодедово;
- Егорьевск;
- Зарайск;
- Кашира;
- Клин;
- Коломна;
- Лосино-Петровский;
- Лотошино;
- Луховицы;
- Можайский округ;
- Орехово-Зуевский округ;
- Павлово-Посадский округ;
- округ Пушкинский;
- Раменский округ;
- Рузский округ;
- Сергиево-Посадский округ;
- Серебряные Пруды;
- Серпухов;
- Солнечногорск;
- Ступино;
- Талдомский округ;
- Фрязино;
- Чехов;
- Шатура;
- Шаховская;
- Щелково;
- Электросталь.
Перечень специальностей
Фото - © Проверка Губернатором Подмосковья готовности медучреждения к открытию/Медиасток.рф
- Акушерство и гинекология;
- анестезиология-реаниматология;
- гастроэнтерология;
- гематология;
- детская кардиология;
- детская онкология;
- детская хирургия;
- детская эндокринология;
- инфекционные болезни;
- кардиология;
- клиническая лабораторная диагностика;
- неврология;
- нейрохирургия;
- неонатология;
- нефрология;
- общая врачебная практика (семейная медицина);
- онкология;
- оториноларингология;
- офтальмология;
- педиатрия;
- психиатрия-наркология;
- пульмонология;
- ревматология;
- рентгенология;
- сердечно-сосудистая хирургия;
- скорая медицинская помощь;
- терапия;
- травматология и ортопедия;
- ультразвуковая диагностика;
- урология;
- фтизиатрия;
- функциональная диагностика;
- хирургия;
- эндокринология;
- эндоскопия;
- рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение;
- физическая и реабилитационная медицина;
- гериатрия;
- психиатрия.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.
«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны безусловно, но первичное звено, <…> узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.