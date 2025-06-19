Мособлдума внесла изменения в порядок предоставления земельных участков врачам

Фото - © Дети на приеме у врачей в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля/Медиасток.рф

Согласно закону медик должен отработать не менее 3 лет в государственных учреждениях медицинской сферы. Поправка уточняет, что человек может работать и в структурных подразделениях организации, чтобы получить право на землю.

В региональном парламенте отметили, что поправка устраняет коллизию, из-за которой при реструктуризации и объединении медорганизаций сотрудники переходили в ведомство учреждения другого субъекта, не включенного в перечень муниципальных образований, где предоставляются участки.

Перечень округов, где предоставляются участки

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Богородский округ;

Бронницы

Волоколамский округ;

Воскресенск;

Дмитровский округ;

Домодедово;

Егорьевск;

Зарайск;

Кашира;

Клин;

Коломна;

Лосино-Петровский;

Лотошино;

Луховицы;

Можайский округ;

Орехово-Зуевский округ;

Павлово-Посадский округ;

округ Пушкинский;

Раменский округ;

Рузский округ;

Сергиево-Посадский округ;

Серебряные Пруды;

Серпухов;

Солнечногорск;

Ступино;

Талдомский округ;

Фрязино;

Чехов;

Шатура;

Шаховская;

Щелково;

Электросталь.

Перечень специальностей

Фото - © Проверка Губернатором Подмосковья готовности медучреждения к открытию/Медиасток.рф

Акушерство и гинекология;

анестезиология-реаниматология;

гастроэнтерология;

гематология;

детская кардиология;

детская онкология;

детская хирургия;

детская эндокринология;

инфекционные болезни;

кардиология;

клиническая лабораторная диагностика;

неврология;

нейрохирургия;

неонатология;

нефрология;

общая врачебная практика (семейная медицина);

онкология;

оториноларингология;

офтальмология;

педиатрия;

психиатрия-наркология;

пульмонология;

ревматология;

рентгенология;

сердечно-сосудистая хирургия;

скорая медицинская помощь;

терапия;

травматология и ортопедия;

ультразвуковая диагностика;

урология;

фтизиатрия;

функциональная диагностика;

хирургия;

эндокринология;

эндоскопия;

рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение;

физическая и реабилитационная медицина;

гериатрия;

психиатрия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны безусловно, но первичное звено, <…> узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.