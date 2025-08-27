Мособлдума рассмотрит проект закона о профилактике абортов

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов во время общественных обсуждений заявил, что власти планируют рассмотреть законопроект о профилактике абортов.

«Мы планируем рассмотреть законопроект, в котором будут прописаны меры по предупреждению искусственного прерывания беременности на территории Московской области», — сказал Брынцалов.

Он отметил, что речь также идет о создании центров медико-социальной поддержки женщин, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Кроме того, они смогут получать консультации с психологами и юристами.

Законопроект будет рассмотрен в ходе осенней сессии регионального парламента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.