Мособлдума рассмотрит бюджет Территориального фонда ОМС на 2026 год

На 121-м заседании депутаты Мособлдумы приняли к рассмотрению проект бюджета Территориального фонда ОМС на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, передает корреспондент РИАМО.

В региональном парламенте отметили, что суммарные доходы и расходы бюджета ТФОМС в 2026 году составят 220,9 млрд рублей. Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев добавил, что в предстоящем году расходы фонда на выполнение территориальной программы ОМС планируются в сумме 203,4 млрд рублей или 92,1%.

«Мероприятия территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части ОМС в 2026 году будут обеспечены за счет бюджетных средств, что позволит в полном объеме реализовать право жителей Московской области на предоставление бесплатной медицинской помощи», — сказал Голубев.

Ожидается, что 13 млрд рублей поступят в фонд из бюджетов других субъектов России на покрытие расходов на оказание медпомощи гражданам, застрахованным по ОМС за пределами Московской области. На сверхбазовую программу ОМС из бюджета региона выделят около 17,1 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.