Москвичи стали чаще лечиться ночью со скидками, чтобы сэкономить

В некоторых частных клиниках Москвы и Подмосковья увеличивается количество обращений в ночное время до 20–25%, так как там делают скидки (до половины стоимости), чтобы «не простаивало оборудование», сообщает Baza .

В основном люди записываются на плановые исследования, например, КТ и МРТ.

Так, МРТ пары суставов с контрастным усилением в одной из клиник Московского региона днем стоит 15 тыс. рублей, ночью 10,5 тыс. рублей. КТ легких днем можно сделать примерно за 4 тыс. рублей, ночью обследование обойдется на 1 тыс. рублей меньше.

«Чтобы зарабатывать, самолет всегда должен находиться в воздухе. По сравнению с временами ковида, когда на КТ ехали круглосуточно, сейчас, конечно, не такой большой поток пациентов. Тем не менее, спрос есть и мы видим увеличение», — отметил топ-менеджер столичной медицинской сети.

Позиционирование «ночного времени» у клиник разное: интервалы с 21 до 8 часов, с 23 до 6 часов и т. д. В основном записи приходятся на «поздний вечер» и время ближе к полуночи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.