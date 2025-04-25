Москвичам с диабетом бесплатно выдают тест-полоски и глюкометры

Жителям российской столицы бесплатно предоставляют тест-полоски, а также цифровые глюкометры. Так в мегаполисе проявляют заботу о людях, у которых есть сахарный диабет, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

За год жителям столицы с таким недугом раздали около 109 млн тест-полосок. Также они получили примерно 118 тыс. цифровых глюкометров.

Их выдают в аптеках Москвы. Для получения необходимо иметь электронный рецепт врача.

Если житель столицы выберет такую опцию, глюкометры будут в автоматическом режиме отправлять значения уровня глюкозы в ЕМИАС. Показатели сохраняются в электронной медицинской карте. Чтобы выбрать опцию, необходимо скачать приложение на смартфон, а также объединить с ним устройство.

Единая цифровая платформа делает жизнь пациентов, а также работу докторов проще. Получить информацию о состоянии своего здоровья можно в онлайн-формате.