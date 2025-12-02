Москвич с сахарным диабетом пожаловался в СК из-за отказа поликлиники в помощи

19-летний житель Москвы Алексей Множин, страдающий сахарным диабетом I типа, обратился с заявлением в Следственный комитет из-за того, что поликлиника отказалась предоставить ему устройство для постоянного контроля уровня глюкозы в крови, сообщает «Осторожно, новости» .

Известно, что в 15 лет состояние здоровья Множина начало ухудшаться. Врачи рекомендовали перевести его на инсулиновую помпу. Юноша провел две недели в больнице, где ему установили помпу и назначили терапию, включающую постоянное отслеживание уровня глюкозы в режиме реального времени с применением системы Freestyle Libre.

С течением времени состояние Алексея ухудшалось, уровень сахара в крови был нестабилен, и молодой человек неоднократно проходил лечение в больницах. После каждой выписки медики рекомендовали ему регулярно самостоятельно контролировать показатели глюкозы.

В мае 2025 года Алексею без каких-либо объяснений было отказано в предоставлении сенсора для непрерывного мониторинга глюкозы.

Молодой человек подал жалобу в СК. Цена таких сенсоров в аптеках превышает 6000 рублей за две недели использования. Его семья не в состоянии регулярно приобретать это устройство.

