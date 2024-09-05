Москвич лечил синусит мухоморами и чуть не скончался

Москвича увезли в реанимацию после попыток вылечить синусит с помощью мухоморов. Об этом сообщает РЕН ТВ .

У москвича по имени Глеб на протяжении длительного времени был синусит. Он пытался вылечить его традиционными методами — походами в больницу. Однако боль и дискомфорт не проходили.

Тогда москвич решил попробовать лечить синусит с помощью более эффективного, как он думал, препарата — грибов, которые активно рекламируют в интернете. Сначала Глеб ел обычные красные мухоморы, но они ему не помогали.

Затем он приобрел препарат посерьезнее — пантерный гриб. После первых двух шляпок эффекта не было, и поэтому Глеб продолжил есть БАД. Но через некоторое время после этого резко наступила передозировка, мужчину увезли в больницу.

«У меня случилось помутнение сознания… соноподобное состояние, в котором я видел галлюцинации», — сказал москвич.

Ранее наркоконтроль нагрянул на вечеринку любителей мухоморов в Подмосковье. Но ничего противозаконного там не нашли.