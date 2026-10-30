Московский областной центр охраны материнства и детства принял травматолога

Дмитрий Сахаровский приступил к работе в отделении травматологии и ортопедии детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) после окончания обучения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Дмитрий Сахаровский окончил специалитет Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, где учился в 2018–2024 годах, и ординатуру РНИМУ имени Н. И. Пирогова в 2024–2026 годах.

Два года он работал врачом скорой медицинской помощи, где получил опыт принятия быстрых решений и работы в стрессовых ситуациях. Уже второй год Сахаровский участвует в проекте наставничества. Его наставник — заведующий отделением травматологии и ортопедии МОЦОМД Александр Федоров. Работа с ним включает разбор сложных случаев, передачу опыта и поддержку на старте карьеры.

«За каждым «молодым специалистом» стоит не просто диплом, а годы практики, работа на передовой и желание делать свое дело хорошо. Дмитрий Русланович — именно такой случай», — отметил главный врач центра, главный внештатный детский травматолог Александр Григорьев.

Коллектив принял нового сотрудника и отметил его первые успехи.

Для молодых специалистов предусмотрены меры поддержки по программе Минздрава Московской области: компенсация аренды жилья для нуждающихся, льготная ипотека для работников государственных медучреждений, наставничество и программы профессионального роста. Также предусмотрены доплаты и стимулирующие выплаты за работу в государственных учреждениях здравоохранения региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.