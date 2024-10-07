Московский областной центр крови развивает корпоративную культуру в коллективе

В конце августа рабочая группа Московского областного центра крови посетила стратегическую сессию, организованную Московской областной организацией профсоюза работников здравоохранения РФ совместно с министерством здравоохранения Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Мероприятие было направлено на выявление зон роста в коллективах, разработку стратегии дальнейшего развития учреждений и популяризацию профсоюзной деятельности.

«Стратегическая сессия длилась по меньшей мере семь часов. Мы изучали понятия корпоративной культуры, миссии и ценностей организации. Выявляли слабые и сильные зоны в коллективе. После, уже на основе результатов, формировали план дальнейшей работы, с которым по итогу обратились к руководителю нашей организации. Вместе мы утвердили перечень мероприятий, которые необходимы коллективу, и разработали концепцию масштабирования и продвижения профсоюза. Мы — молодая организация, и для нас это уже большая победа», — поделилась успехами председатель первичной профсоюзной организации Московского областного центра крови Анастасия Севостьянова.

В результате совместной работы председателя первички и председателя МС в Центре крови систематизировали работу с молодежью. Прошло уже несколько заседаний молодежного совета, в том числе в формате ВКС. Для всех сотрудников организации создан Telegram-канал. Ведется рубрика «Бодрый понедельник», оперативно размещается информация по оплате и условиям труда. Также коллективом поданы заявки на участие в крупных спортивных и культурных мероприятиях, запланированных в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.