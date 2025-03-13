Московский областной центр крови провел почти 60 выездных акций с начала года

В Подмосковье сдать кровь и ее компоненты можно как в учреждениях службы крови, так и во время выездных акций, которые регулярно проводит Московский областной центр крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для удобства доноров, которые не могут посетить учреждения службы крови, регулярно проводятся выездные акции. Так, в прошлом году Московский областной центр крови провел 319 выездных акций, а с начала этого года уже 58. Всего в ходе акций в этом году было собрано более 1,5 тонны донорской крови», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Кровь и ее компоненты требуются пациентам, с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями.

Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А.

Ознакомиться с полным списком учреждений службы крови Московской области можно на сайте https://donormo.ru/usk-mo/. Телефон координационного центра донорства крови: 8 (495) 305-77-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе.

Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.