Московский областной госпиталь лечит сложнейшие заболевания щитовидной железы

Пациентам предоставляется комплексное обследование и предоперационная подготовка в терапевтическом отделении. Внедрение таких методов стало возможным благодаря приходу на работу нового специалиста - хирурга-эндокринолога, обладающего многолетним опытом работы в области эндокринологии.

Пройти лечение в Московском областном госпитале для ветеранов воин можно бесплатно по направлению лечащего врача. Задать все интересующее вопросы по оказанию медпомощи можно по телефонам: +7 (499) 670-93-32 или +7 (499) 670-92-92 доб. 178. Адрес госпиталя: Солнечногорский район, поселок Жилино, улица Г/1.

«Щитовидная железа играет ключевую роль в регуляции обмена веществ за счет выработки йодсодержащих гормонов. Если медикаментозное лечение не приносит результатов, мы проводим вмешательства повышенной сложности, включая малоинвазивные процедуры с использованием видеоэндоскопической и микрохирургической техники. Для оценки работы щитовидной железы мы также применяем метод, позволяющий оценить уровень ее стимуляции. Под ультразвуковым контролем проводим пункционную биопсию, которая позволяет определить характер опухоли. По новому профилю уже прошли лечение 18 человек», - сообщил главный хирург Московского областного госпиталя для ветеранов войны Алексей Бирюков.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.



«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.