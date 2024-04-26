Вице-губернатор Евгений Хромушин проверил состояние полигона «Восток»

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На полигоне отходов в подмосковном Егорьевске увеличили количество фильтров

На полигоне отходов в подмосковном Егорьевске увеличили количество фильтров для нейтрализации неприятного запаха, сообщили в пресс-службе муниципалитета по итогам совещания, которое провел вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин провел совещание в Егорьевске по проблеме нейтрализации запаха на комплексе переработки отходов «Восток».

«Была запланирована установка пяти биофильтров. Но мы приняли решение увеличить количество до восьми. В штатном режиме запущена и работает система мокрого барьера. В ближайшее время запустим гидронапыление», — доложил генеральный директор КПО «Восток» Игорь Крицкий.

Сейчас оснований для приостановки комплекса нет, однако готовится постановление о административной ответственности, — отметил начальник отдела регионального министерства ЖКХ Евгений Переярченко.

В ближайшее время в Егорьевске появятся экологические инспекторы для фиксации нарушений природоохранного законодательства.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.

