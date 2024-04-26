К лету будет запущен портал выездной регистрации браков «Свадьба в Подмосковье»

Молодожёны могут подать заявку на проведение выездной регистрации в любом месте Подмосковья. Единственное условие — чтобы выбранная локация соответствовала морально-этическим нормам и находилась в пределах региона.

«Мы хотим, чтобы всё было в один день и в том месте, где вам хочется. Единственное условие — территория Московской области. Вы можете самостоятельно выбрать точку и всё пройдёт в один день. И регистрация и торжество. Через портал можно подать заявку, здесь же можно будет найти всю информацию о последних свадебных трендах, а также поделиться своим опытом и перенять опыт других пар», — сообщил заместитель министра социального развития Московской области Антон Жицкий.

Выездная регистрация может быть бесплатной для молодожёнов, если они остановят свой выбор на локациях, которые предлагает главное управление ЗАГСа по Московской области.

«Я считаю, что это очень крутая тема, это будет тренд этого сезона, главное, чтобы портал просто не рухнул от количества заявок», — поделилась руководитель свадебного агентства Олеся Тимохович.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.