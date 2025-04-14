Московские врачи успешно пришили ампутированные пальцы жителю Подмосковья
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В подмосковном Сергиевом Посаде мужчина случайно ампутировал себе сразу четыре пальца на правой руке при работе с циркулярной пилой. Врачи из московского Центра микрохирургии кисти успешно пришили ампутированные пальцы, теперь мужчине предстоит длительная реабилитация, сообщает Telegram-канал «Московская медицина».
«Из-за механизма травматического отчленения и повреждения мягких тканей ампутированных сегментов операция проходила с техническими трудностями и длилась почти 13 часов: три ампутированных пальца были реплантированы полностью, а пятый палец (мизинец) ввиду дополнительных повреждений мягких тканей восстановить не представлялось возможным», — пояснили в больнице.
Хирурги провели операцию в два этапа: провели остеосинтез костей фаланг пальцев, восстановили сухожилия разгибателей и сгибателей пальцев, затем восстановили вены и артерии, а также нервы.
Врачи отмечают, что при травматической ампутации пальцев не следует самостоятельно решать, можно ли восстановить конечность. Следует максимально быстро обратиться за профессиональной помощью. В большинстве случаев медики могут исправить ситуацию и помочь пациенту вернуться к прежней жизни.
У жителя Подмосковья все реплантированные сегменты полностью прижились. Теперь ему предстоит курс реабилитации, в рамках которого он будет восстанавливать навыки мелкой моторики и в конечном итоге сможет использовать правую руку в повседневной жизни практически так же, как до травмы.