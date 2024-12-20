Московские врачи спасли пациента с комплексным поражением сонной артерии

Медики городской клинической больницы им. Ф. И. Иноземцева в Москве спасли пациента с комплексным поражением сонной артерии. Они провели сложную реконструктивную операцию, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что подобные хирургические вмешательства встречаются редко. В больнице Иноземцева такую операцию провели впервые. Она длилась больше 8 часов.

Магистральный сосуд, питающий кровью мозг пациента, был практически полностью перекрыт. Это могло привести к обширному инсульту. Медики спасли мужчину, сформировав новый маршрут для кровоснабжения мозга в обход пораженных сосудов.

Сложность заключалась в том, что нужно было подобрать подходящие участки сосудистой сети. Практически все ветви сонной артерии пациента, кроме одной, были непригодны. Сначала медики вскрыли череп, затем присоединили донорский сосуд, взятый из руки, к мозговой артерии.

На следующий день после операции мужчина отметил, что у него пропали головные боли, улучшилось самочувствие. Сейчас пациент уже находится дома.

Больница им. Ф. И. Иноземцева занимается профилактикой и лечением заболеваний сосудов сердца и головы. Центр оснащен современным оборудованием, здесь можно получить оперативное лечение любой степени сложности.