МОПЦ награжден за оказание медпомощи беременным и новорожденным

Врачам Московского областного перинатального центра (МОПЦ) вручили дипломы во время проведения Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России». Событие состоялось в «Гостином дворе» с 14 по 16 мая, передает пресс-служба Минздрава региона.

Дипломом первой степени в номинации «Региональные программы и проекты в сфере здравоохранения населения» отметили проект «Наша женская консультация в Московской области». Дипломы лауреатов получили врач-маммолог Екатерина Гончарова и врач-невролог Виктория Краснова. Специалистов отметили в рамках проекта «Практика концепции ранней нейрореабилитации в неонатологии как эффективная технология улучшения исходов у недоношенных детей».

«Главная тема форума в этом году — институт семьи: от здоровой семьи к здоровому обществу. В МОПЦ реализуются множество различных программ, которые способствуют укреплению и развитию демографии в Подмосковье и в России. Наш перинатальный центр является первым в Московской области и вторым в нашей стране. 20 лет мы оказываем высокотехнологичную медицинскую помощь женщинам и детям. В МОПЦ успешно работает один из лучших центров критических состояний для женщин и новорождённых детей. Мы помогли появиться на свет более 100 тыс. малышей. Наши специалисты выходили и пролечили более 2 тыс. младенцев с экстремально низкой массой тела», — рассказала главный врач, профессор, главный акушер-гинеколог Подмосковья Ольга Серова.

На стенде МОПЦ, который расположился в центральной части экспозиции форума, можно было определить свой биологический возраст по состоянию организма, а также пройти обследования. Измерить уровень сахара в крови, сделать УЗИ щитовидной железы, измерить артериальное давление. Посетители стенда МОПЦ смогли поучаствовать и в мастер-классе по пеленанию младенца, а также узнать о правилах и пользе грудного вскармливания. Во время события можно было получить консультации специалистов МОПЦ: психолога, маммолога, юриста.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.