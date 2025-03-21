МОНИКИ представил программы ординатуры на Волгоградском образовательном форуме

Факультет усовершенствования врачей МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского стал участником межрегионального образовательного форума «Образование-2025», который прошел в Волгограде с 19 по 21 марта. Мероприятие собрало более 200 учебных заведений и 20 тыс. участников. В рамках мероприятия представители Института презентовали программы ординатуры для студентов, школьников и их родителей, а также уделили внимание программам профессиональной переподготовки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Также в рамках демонстрации образовательных направлений, специалисты Института проводили для участников интерактивный мастер-класс, посвященный профилактике здоровья и активному долголетию. Посетителям форума предлагалось узнать о важности наблюдения за состоянием своего организма, а также попробовать измерить свои жизненно важные показатели.

«Участие в форуме позволило нам продемонстрировать инновационные подходы к подготовке медицинских специалистов, разработанные и применяемые в Институте. Наши программы ординатуры сочетают научную теорию с профессиональной практикой на передовых клинических базах Москвы и Московской области, что особенно важно для развития профессиональных компетенций. Также мы стремимся уделять особое внимание мультидисциплинарному подходу. Участие в межрегиональных мероприятиях, таких как «Волгоградский образовательный форум», позволяет нам продемонстрировать, что наши образовательные программы доступны не только для специалистов Московской области, но и для врачей из других регионов России», — подчеркнула декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского Татьяна Чернявская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.