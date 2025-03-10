МОНИКИ будет сотрудничать с Пекинским медицинским университетом

МОНИКИ им. Владимирского и Пекинский медицинский университет, один из ведущих вузов Китая, объявили о подписании договора о стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Партнерство предполагает реализацию совместных исследований в области медицины и клинической практики, обмен студентами и преподавателями между двумя учреждениями, а также организацию международных конференций и семинаров. Особое внимание будет уделено развитию исследований на стыке искусственного интеллекта и медицинской практики. Первые совместные проекты планируется запустить уже в конце 2025 года.

«Это партнерство открывает новые возможности для нашего института и позволит нам еще больше укрепить позиции в области медицинских технологий. Мы видим большой потенциал в совместных проектах, особенно в области искусственного интеллекта и его применения в медицине. Это сотрудничество также даст возможность нашим студентам и преподавателям получить уникальный опыт и знания, которые будут востребованы на мировом уровне», — отметил директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.

Помимо этого, в рамках визита делегации МОНИКИ им. Владимирского в Пекин прошли переговоры с представителями Китайской Стоматологической Ассоциации об организации совместного обучения специалистов стоматологических профилей в Московской области и КНР.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.