МОНИИАГ проведет в Москве встречу о переменах в жизни женщины после родов

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) 24 октября 2026 года в 12:00 проведет встречу для будущих родителей о личностных изменениях женщины после рождения ребенка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В субботу, 24 октября 2026 года, в 12:00 МОНИИАГ проведет традиционную встречу с врачами института «Добро пожаловать в МОНИИАГ!». Ее посвятят изменениям в ролях и самоощущении женщины после появления малыша.

«На каждой встрече с беременными мы обсуждаем самые популярные вопросы будущих родителей, а также приглашаем экспертов по самым разным темам. На этот раз мы решили помочь нашим гостям немного отвлечься от суеты подготовки к родам и вспомнить, что их роли и самоощущение очень скоро изменятся навсегда», — рассказала представитель администрации МОНИИАГ Оксана Бондарева.

Перед семьями выступит профессиональный психолог, автор проекта для счастливого родительства. Он расскажет о трансформациях, которые проходит собственное «я» женщины после рождения ребенка.

Встречу может посетить любая женщина, ожидающая малыша в ближайшие месяцы, и ее близкие. Для участия потребуется регистрация.

Мероприятие пройдет в конференц-зале института по адресу: Москва, ул. Покровка, д. 22А. Вход — с Лепехинского тупика.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.