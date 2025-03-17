МОНИИАГ приглашает будущих родителей 29 марта познакомиться с врачами института

29 марта Московский областной НИИ акушерства и гинекологии откроет свои двери для пар, ожидающих рождения малыша в этом году. В этот день его гости смогут познакомиться с врачами института и обсудить вопросы, которые волнуют всех будущих родителей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На протяжении вот уже 150 лет будущие мамы могут получить любую помощь и поддержку самых опытных акушеров страны в стенах МОНИИАГ. В последнюю субботу марта в центре столицы наших гостей традиционно ждут увлекательные лекции, ответы на вопросы и возможность познакомиться с теми, кто помогает появиться на свет самым важным членам наших «ячеек общества», без которых сложно представить любую семью полной», — сказала научный сотрудник акушерского обсервационного отделения МОНИИАГ Мария Игнатьева.

Традиционные встречи с врачами института проводятся ежемесячно в субботние дни, чтобы будущие мамы Подмосковья могли их в сопровождении «вторых половин».

Встреча пройдет 29 марта в 12:00 по адресу: МОНИИАГ (Москва, ул. Покровка, д. 22А). Для участия необходима регистрация.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.