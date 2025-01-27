МОНИИАГ 15 февраля приглашает будущих родителей на встречу с врачами института
Фото - © маленький пациент МОНИИАГ в руках врача-неонатолога/ГБУЗ МО МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского
15 февраля в 12:00 Московский областной НИИ акушерства и гинекологии откроет свои двери для будущих родителей. В этот день его гости смогут познакомиться с врачами института и получить ответы на все волнующие их вопросы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«На первой в этом году встрече с врачами МОНИИАГ мы ждем пары, ожидающих рождения малыша в этом году. Мы хотим посвятить нашу встречу дню всех влюбленных. В этот день врачи лечебного учреждения, в котором уже на протяжении более сотни лет рождается счастье, расскажут будущим мамам и папам, как подготовиться к появлению пополнения в семье и сохранить и преумножить их чувства друг к другу за чередой приятных забот о нем», — сказала научный сотрудник акушерского обсервационного отделения МОНИИАГ Мария Игнатьева.
Организаторы обещают увлекательные лекции, полезные всем членам семьи, а также приятные сюрпризы для участников.
Встречи с врачами планируется проводить ежемесячно в субботние дни.
Место встречи: ГБУЗ МО МОНИИАГ (Москва, ул. Покровка, д. 22А).
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.
«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.