МОНИИАГ 15 февраля приглашает будущих родителей на встречу с врачами института

15 февраля в 12:00 Московский областной НИИ акушерства и гинекологии откроет свои двери для будущих родителей. В этот день его гости смогут познакомиться с врачами института и получить ответы на все волнующие их вопросы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На первой в этом году встрече с врачами МОНИИАГ мы ждем пары, ожидающих рождения малыша в этом году. Мы хотим посвятить нашу встречу дню всех влюбленных. В этот день врачи лечебного учреждения, в котором уже на протяжении более сотни лет рождается счастье, расскажут будущим мамам и папам, как подготовиться к появлению пополнения в семье и сохранить и преумножить их чувства друг к другу за чередой приятных забот о нем», — сказала научный сотрудник акушерского обсервационного отделения МОНИИАГ Мария Игнатьева.

Организаторы обещают увлекательные лекции, полезные всем членам семьи, а также приятные сюрпризы для участников.

Встречи с врачами планируется проводить ежемесячно в субботние дни.

Место встречи: ГБУЗ МО МОНИИАГ (Москва, ул. Покровка, д. 22А).

Ссылка на регистрацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.