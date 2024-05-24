Молодых петербуржцев позвали бесплатно провериться на ВИЧ и гепатиты

Проект по профилактике ВИЧ у молодежи начался в Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовал проект, целью которого является профилактика заболеваний вирусными гепатитами В, С и ВИЧ среди молодых людей. Любой житель и гость города, изъявив желание, может пройти бесплатное экспресс-тестирование и проконсультироваться с врачом, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой пресс-службу администрации Красногвардейского района.

В Красногвардейском районе тестирование на наличие ВИЧ и двух видов гепатита предлагают пройти в мобильном пункте у станции метро «Ладожская».

Микроавтобус, где можно сдать анализы, стоит около станции по будням с 16:00 до 20:00. Пройти экспресс-тестирование можно до 30 ноября 2024 года.

Власти сообщили, что в этом году мобильные пункты расширят свою географию. Специализированные автобусы станут работать также на молодежных городских форумах, площадках районных событий и фестивалях.