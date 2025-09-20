Молодые москвичи становятся донорами костного мозга

Московские студенты принимают участие в донорских акциях. Они сдают костный мозг и помогают людям с тяжелыми болезнями, сообщается на сайте мэра столицы .

Всемирный день донора костного мозга каждый год отмечают в третью субботу сентября. Молодые жители Москвы активно вступают в ряды доноров, а также принимают участие во всероссийских и городских акциях.

Летом 2025 года по всей РФ провели всероссийскую донорскую акцию по сдаче крови на HLA-типирование «РСО помогает». В списке площадок оказались фестиваль «Молодежная точка» и патриотический лагерь «Молодежь Москвы. Столица. Лето».

На тематических сменах лагеря для участников проводили лекции. На них рассказывали про донорство костного мозга. На площадке молодые жители российской столицы могли записаться в регистр доноров.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.