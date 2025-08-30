Молодую женщину парализовало после укуса клеща в Забайкалье

35-летняя женщина из Александрово-Заводского района Забайкалья заболела клещевым энцефалитом после присасывания клеща, ее парализовало, сообщается на сайте Забайкальской краевой клинической инфекционной больницы.

«К сожалению, она фактически полностью парализована, жизнедеятельность поддерживается аппаратами. Врачи борются за ее жизнь», — сказал руководитель ККИБ Сергей Лукьянов.

Доктор подчеркнул, что подобных последствий можно было бы избежать, если бы жительница была вакцинирована от клещевого энцефалита.

По его словам, при вирусном клещевом энцефалите у 50% пациентов развивается менингит или менингоэнцефалит. Ежегодно в ККИБ проходят десятки человек, у которых диагностируют тяжелые формы нейроинфекций. Чаще всего врачи их вылечивают.

Но у кого-то последствия заражения от клеща разной степени тяжести будут проявляться в течение всей жизни, предупредил Лукьянов.

Всего с начала текущего сезона активности клещей в Забайкалье в ККИБ госпитализированы около 50 человек. У них были выявлены различные инфекции, которые поражают центральную нервную систему. Среди них были и дети. В реанимации больница находятся 12 таких пациентов, большинство из пострадавших — с вирусным клещевым энцефалитом.